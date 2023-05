Ineens lijkt het eind van te dik zijn in zicht

Zelfs Elon Musk neemt het: Ozempic, de spuit die helpt bij het afvallen. Het medicijn is eigenlijk ontwikkeld tegen diabetes en bootst de werking na van een darmhormoon dat de bloedsuikerspiegel verlaagt. Je krijgt een vol gevoel en je trek/honger verdwijnt. Wat wil je nog meer? Studies tonen aan dat mensen die het nemen ongeveer 15 procent van hun lichaamsgewicht verliezen - aanzienlijk meer dan diëten en andere afslankprogramma's. Een rekenvoorbeeld: iemand die eerst 80 kilo woog, weegt nog maar 68 kilo.

Wordt de injectie dan het nieuwe wondermiddel in de strijd tegen overgewicht en obesitas? In Nederland zijn twee van dit soort medicijnen beschikbaar, maar je kunt ze niet zomaar bestellen. Eerst moeten artsen naar de oorzaken van iemands overgewicht kijken, daarna volgt een eventuele levensstijlinterventie. Dat zegt Liesbeth van Rossum, hoogleraar op het gebied van obesitas in het Erasmus MC in Rotterdam.

Ozempic, Saxenda en Victoza zijn alle drie medicijnen die behoren tot de incretine-achtige stoffen. Incretines zijn hormonen die van nature in onze darmen voorkomen en die, als we iets eten, de alvleesklier stimuleren tot afgifte van insuline. Insuline op zijn beurt, is een hormoon dat de glucosestofwisseling in de cellen regelt. Het wordt aangemaakt in de alvleesklier, specifieker in de Eilandjes van Langerhans. Vandaar ook de naam insuline, deze komt van het Latijnse insula dat eiland betekent. Ons lichaam heeft glucose, dat afkomstig is uit koolhydraten in de voeding, nodig als brandstof (energie) om te kunnen functioneren.

De incretine-achtige stof waar het hier om gaat, is GLP-1 oftewel Glucagon Like Peptide 1. Naast het stimuleren van de afgifte van insuline, zorgt dit hormoon ook voor de remming van de afgifte van glucagon. Ook vertraagt het de maaglediging en vermindert het het hongergevoel.

Novo Nordisk, de fabrikant van Ozempic en Wegovy, sponsorde een aantal studies waarin wetenschappers onderzochten of semaglutide (het actieve bestanddeel in Ozempic en Wegovy) daadwerkelijk helpt om af te vallen. Dat lijkt wel degelijk het geval te zijn.