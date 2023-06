Kun je echt blind worden als je op je stuitje valt?

Vallen op je stuitje is erg pijnlijk en het kan lang duren voor de pijn over is, maar echt gevaarlijk is het meestal niet, legt fysiotherapeut en stuitexpert Roel Wilbers uit aan het AD.

Wilbers vertelt eerst wat het nut is van het stuitje. "Het lijkt voornamelijk een aanhechtingspunt voor spieren en banden, met mogelijk een sturende functie vanuit de anus en het voorste deel van de geslachtsorganen en een stabiliserende functie voor de bekkenbodem. Eigenlijk alles waarbij je de bekkenbodem aanspant.”

Vallen op je stuitje kan erg pijnlijk zijn. "Het stuitje is net als de nek en rug onderdeel van de wervelkolom. En we weten wellicht allemaal wel hoe sterk pijn in de nek of rug kan zijn. Het stuitje is een los uiteinde wat minder goed beschermd is, waardoor het gemakkelijk kan kneuzen of wat uit positie kan raken.’’ Ook kan het herstel lang duren "omdat er steeds weer druk op komt tijdens het zitten.”

Maar kan een val op je stuitje zo erg zijn dat je er blind van wordt, zoals je vast weleens hebt gehoord. "Nee, dit is een volksmythe. Anatomisch staat het stuitbeen niet in verbinding met de ogen. Ook lopen er geen zenuwen direct van het stuitje naar het gezichtscentrum in de hersenen”, aldus Wilbers.