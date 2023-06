Nieuwe oplossing voor euthanasie: binnen tien minuten een zachte dood in een luchtdichte capsule

Op het 50-jarig 'jubileumfeest' van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) steelt de azuurblauwe Sarco Pod de show. Bezoekers mogen in een niet-werkend prototype gaan liggen om de machine te ervaren.

In de futuristische ligbak, door sommigen al omgedoopt tot 'zelfmoordkist', knippert een rode knop. Druk je de knop in, dan start het proces waarbij stikstof wordt toegevoegd aan de luchtdichte capsule en daalt het zuurstofgehalte in een halve minuut van 21 naar 1 procent. Er wordt een humane dood binnen vijf tot tien minuten beloofd door de makers van de Sarco Pod.

Zelfmoordkist

Berd Stapelkamp (75) is al jaren lid van de NVVE en maakt een proefritje. “Ik vond het doodeng”, zegt hij tegen de Volkskrant. “Ik ben claustrofobisch en wilde weten hoe het is om erin te liggen. Als uitdaging. Ik wist niet hoe snel ik er weer uit moest gaan”, lacht hij. Maar dan wordt hij serieuzer: “Voor een bepaalde categorie mensen die geen euthanasie kunnen krijgen en niet op gruwelijke methoden willen terugvallen, is dit een prachtige oplossing. Het is pijnloos, er zijn geen lastige procedures én je hoeft anderen er niet mee te belasten. Ze moeten je er alleen nog uittillen.”

Vrijwel alle aanwezigen, veelal uit de babyboomgeneratie, willen zelf beschikken over hun einde. “Ze zijn opgegroeid met de gedachte van baas in eigen buik”, zegt NVVE-voorzitter Fransien van ter Beek. “En nu willen ze een levenseinde in eigen regie.”

“Ik heb van dichtbij gezien hoe iemand stopte met eten en drinken”, vertelt bezoeker Annie Mets (66). “Dat is afgrijselijk. Het kan een paar weken duren. “Ik zie de Sarco Pod als een van de opties, mocht het zover komen.”

Testfase

De machine zit nog in de testfase. Uitvinder Philip Nitschke (75) wil dat de plastic sarcofaag uiteindelijk door iedereen 3D geprint kan worden. “We zetten de software gratis online. Er zit ook geen patent op het ontwerp. Ik heb geen enkel commercieel motief”, aldus Nitschke. ”We gaan maandag testen of alles werkt. We meten hoe het zuurstofgehalte teruggaat. En we meten de temperatuur, pure stikstof is erg koud. Het moet voelen als een koele bries. Ik ga er ook zelf in liggen – met zuurstoftoevoer in mijn neus – om de sensatie mee te maken.”

De uitvinder vergelijkt het einde met mensen die overlijden in een vliegtuig wanneer de cabinedruk wegvalt en er te weinig tijd is om het zuurstofmasker te pakken. “Van mensen die dat overleefd hebben, weten we dat het een licht euforisch en verward gevoel geeft. Het voelt niet als stikken. Je valt gewoon weg.”

Hij hoopt komend jaar het apparaat nog te kunnen gaan testen op mensen in Zwitserland. Er geldt daar geen verbod op hulp bij zelfdoding, wat wel in Nederland het geval is. “Je kunt de Sarco overal neerzetten, bijvoorbeeld met uitzicht op het meer van Genève. Je gaat liggen, doet de klep dicht, zwaait nog even en dan druk je op de knop”, besluit Nitschke.