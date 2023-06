Apart slapen is juist goed voor je relatie, volgens deze wetenschapper

In aparte kamers slapen, het lijkt een veeg teken, maar dat hoeft het niet te zijn. Het kan ook juist goed zijn voor je relatie als je partner bijvoorbeeld snurkt.

Koppels die besluiten in verschillende kamers te slapen 'staan mogelijk aan het begin van een nieuwe relatie, eentje waarin ze uitgerust zijn en gelukkiger', zegt slaapwetenschapper Russell Foster van Oxford in The Guardian.

Tijdens een toespraak over hoe je goed slaapt, vertelt Foster dat oordopjes niet altijd de oplossing zijn voor een snurkende partner. "Veel mensen komen naar me toe, meestal in hun eentje en zeggen: wat kan ik doen, oordopjes helpen niet?"

Daar heeft de wetenschapper wel een antwoord op: "Als het enkel snurken is, wat doe je dan? Dan ga je in een andere kamer slapen. Veel mensen zeggen: maar ik heb vijftig jaar lang met mijn partner geslapen, dit is het einde van onze relatie."

Minder geïrriteerd

Maar dat is het juist niet volgens Russell. "Het is het begin van een nieuwe relatie waarin jullie allebei gelukkiger zijn, vriendelijker tegen elkaar, minder impulsief en minder geïrriteerd. Dus ik denk niet dat je bang moet zijn om ergens anders te gaan slapen als je die mogelijkheid hebt."

Foster zegt nog wel dat het belangrijk is om een dokter te bezoeken om er zeker van te zijn dat snurkers geen slaapapneu hebben, wat gevaarlijk kan zijn als het niet behandeld wordt.

Slaapapps verwijderen

De expert had nog meer tips voor een betere nachtrust. Zo adviseert hij om slaapapps en trackers van je telefoon te verwijderen, omdat ze slaapangst kunnen veroorzaken en alleen maar meer druk op je slaap leggen. "Neem slaapapps niet serieus. Ze zijn nutteloos. Het lukt ze nog net om globaal te melden wanneer je ging slapen, of je wakker werd 's nachts en hoe laat je bent opgestaan. Maar wanneer ze gaan zeggen: 'je hebt een goede nachtrust gehad, je had veel rem-slaap, dan is dat allemaal onzin", zegt hij.

Wel adviseert hij om 's ochtends naar buiten te gaan. Ochtendlicht is belangrijk voor het biologische ritme van ons lichaam. Een beetje licht van buiten overdag maakt ons alerter.