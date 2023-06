Meer vrouwen dan mannen sterven aan hartaanval. Oorzaak is vaak stress

Vrouwen overlijden vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen. Het is wereldwijd zelfs doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen: de helft komt eraan te overlijden. In veel gevallen is stress de oorzaak.

“In een derde van alle hartinfarcten speelt emotionele stress een sleutelrol”, zegt cardiologe Janneke Wittekoek tegen HLN. Ze vindt dat er te vaak gewezen wordt naar dichtgeslibde vaten als oorzaak. "Maar uit onderzoek weten we dat stress leidt tot een verhoogde productie van cortisol en adrenaline.”

En dat is op de lange termijn slecht voor het hart. "Het zorgt voor verkramping of spasmen van de kleine bloedvaten rond het hart. Zelfs zonder dat er sprake is van dichtgeslibde aders kan dat leiden tot een reeks klachten, zoals kortademigheid, hartkloppingen en pijn in je armen of kaken.”

Te druk leven

Vrouwen raken gestrest door onze huidige manier van leven. “Een continue stroom van licht, geluid en informatie maakt het voor ons steeds moeilijker om echt te ontspannen. De invloed van al die prikkels is voor een groot aantal mensen al genoeg om chronische stress te ontwikkelen. Dit heet ook wel ‘technostress', het altijd maar ‘aan’ staan. En vrouwen lijken daar iets minder goed tegen te kunnen.”

Verder is er nog onbewuste stress. "Dat zie je bij psychiatrische aandoeningen die niet goed gediagnosticeerd en behandeld worden. Zo is er een hele grote groep vrouwen die niet weten of er pas op oudere leeftijd achter komen dat ze ADHD hebben en ja, zij ondervinden ook vaak hartklachten.”

En dan is er nog de dagelijkse stress van een gezinsleven, drukke baan, files en bijvoorbeeld ruzie met je partner. “Daarbij is het belangrijk om te kijken of je nog in balans bent”, zegt de cardioloog. “Kan je je nog goed ontspannen en de stressoren loslaten? Of lig je ’s nachts wakker omdat je blijft piekeren? Dan begin je in te boeten op veerkracht en word je wellicht sneller emotioneel dan normaal. Als je plots in huilen uitbarst tijdens een lastige meeting, moet je jezelf afvragen of je nog voldoende rustmomenten hebt.”