De walking work-out: ideaal voor luie sporters die toch fit willen blijven

Fit worden zonder dat je gaat zweten, dat klinkt aangenaam. Niet voor niets, is de walking work-out een hit op TikTok. En volgens een personal trainer is het nog effectief ook.

Het is precies zoals de naam al zegt: een combinatie van wandelen en fitnessoefeningen. De hashtag #walkingworkout is op TikTok al bijna 50 miljoen keer aangeklikt. Reden om eens in het fitnessfenomeen te duiken. Het komt er eigenlijk op neer dat je terwijl je wandelt of andere lichte beenbewegingen maakt, ook nog met je armen beweegt. Je kunt bijvoorbeeld dansen op je favoriete muziek of buiten gaan wandelen terwijl je je armen in de lucht steekt.

Personal trainer Joran Van Gompel reageert bij HLN: “Zo’n walking work-out heeft veel voordelen. Het verbetert je conditie en coördinatie en kan ook je spieren en botten versterken. Daarnaast is het de ideale training om suikers en vet te verbranden zonder jezelf af te matten.”

Dat is natuurlijk ook meteen waarom je zou kunnen twijfelen aan het nut van de training: voor de meeste mensen is de definitie van sporten toch dat je jezelf in het zweet werkt. Pas dan bouw je echt conditie op en verbrand je behoorlijk wat calorieën. Maar volgens Van Gompel kun je prima voor de walking work-out kiezen. “Zweten is sowieso nooit een goede maatstaf om te bepalen hoe ‘goed’ je gesport hebt. De ene zweet nu eenmaal sneller dan de andere.”

“Bovendien heeft je lichaam altijd baat bij beweging, ook al is dat op een lage intensiteit. Het is wel zo dat de walking work-outs voornamelijk effectief zijn op de lange termijn en je er niet even snel conditie mee opbouwt als met een intensievere training”, aldus Van Gompel.

Ook is een minder intensieve work-out goed voor de geest. Harvard toonde al eens aan dat er bij wandelen endorfine wordt aangemaakt. Maar voor een optimaal resultaat kun je wel beter naar buiten gaan. Van Gompel: “Ik raad mensen altijd een training in de buitenlucht aan. Zeker nu het mooi weer is, zorgt dat voor een extra mentale boost. Ideaal is een walking work-out van zo’n 30 minuten. Doe je de wandeling buiten, stop dan af en toe bij een bankje om extra oefeningen te doen.”