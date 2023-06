Belgische baby vergeten in auto en overleden door oververhitting: “Het kan iedere ouder overkomen”

Een drama in het Belgische Charleroi, waar een moeder vergat om haar zes maanden oude baby af te zetten op de crèche, waarna het kindje door oververhitting overleed op de achterbank van de auto. Door de getinte ruiten was het voor omstanders onmogelijk om het meisje op te merken.

De vrouw was sinds kort weer begonnen met werken na zwangerschapsverlof. De vader kwam om 16.30 uur de baby ophalen bij de opvang, maar kreeg daar te horen dat zijn dochter niet was verschenen. Hij belde met zijn vrouw, die toen pas besefte dat hun kind de hele dag in de auto was achtergebleven. Doordat deze in de zon geparkeerd stond, had het meisje geen kans.

Fataal ongeluk

Een uur later waren de hulpdiensten ter plekke, maar het leed was al geschied. Door de hoge temperaturen was de baby overleden. "De conclusies zijn duidelijk: het kind raakte oververhit en is daaraan gestorven", zei een woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie. Er komt geen autopsie en er zijn geen tekenen van mishandeling, dus concludeert het OM dat het om een fataal ongeluk gaat.

Het gebeurde in België al eerder dat een baby op deze manier overleed. In 2012 liet een vader zijn kindje per ongeluk achter in de auto, met fatale gevolgen. In Amerika staat de teller al op honderden doden sinds instanties dit bij zijn gaan houden in 1998.

Kortsluiting in de hersenen

“Iedere ouder kan dit overkomen. Ook heel liefdevolle en zorgzame ouders”, zegt neuropsycholoog Erik Scherder tegen RTL Nieuws. "Er gaat iets mis met de samenwerking tussen hersengebieden. Uit onderzoek blijkt dat het in veel gevallen misging omdat werd afgeweken van de normale routine. Ook zaken als vermoeidheid, afleiding en stress kunnen een rol spelen”, legt hij uit.