In deze regio wordt de meeste alcohol gedronken van heel Nederland

Je verwacht het misschien van de Bourgondische Brabanders of de champagne nippende inwoners van het Gooi, maar het zijn de mensen in Noord-Holland Noord, die het vaakst naar de fles grijpen. Ook zijn zij het minst tevreden met hun gezondheid.

Dat blijkt uit een enquête van de GGD onder ruim 14.700 inwoners van 18 jaar en ouder. "Dat het overmatige en zware alcoholgebruik na een eerdere daling opnieuw is toegenomen, van 9,2 procent van de ondervraagden in 2020 naar 11,3 procent nu, is best zorgelijk”, stelt GGD-epidemioloog Mandy van den Brink. "Helemaal in combinatie met de wetenschap dat het drankgebruik hoger ligt dan bij GGD'en elders in het land.”

Een mogelijke verklaring is de reactie op de coronaperiode. "Mogelijk speelt mee dat, nadat de coronamaatregelen eenmaal waren afgeschaft, de horeca weer open ging en mensen onbekommerd uit zijn gegaan en zijn wezen feesten.” Een soort compensatiegedrag dus.

Dat de gezondheid als slechter wordt ervaren kan ook door andere dingen komen. De GGD-onderzoeker spreekt van veel 'bedreigingen' die met name spelen bij jongeren. "De wooncrisis, inflatie, de oorlog in Oekraïne, zorgen over klimaatverandering. We maken momenteel best een heftige tijd door. Die combinatie van zaken kan ook maken dat mensen zich minder goed en minder gezond gaan voelen.”

Want ook het aantal mensen met stress, angst en depressie is behoorlijk toegenomen in de Noord-Hollandse regio. "Roken en voldoende bewegen, waarin eerder lichte verbetering zat, stagneren. Al met al is het beeld best zorgelijk, persoonlijk ben ik daar wel van geschrokken.”