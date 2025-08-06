ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

The hangover: bizarre Victoriaanse slaapplek was populair onder armen en dronkenlappen

Samenleving
door Peter Janssen
woensdag, 06 augustus 2025 om 12:05
349fdea8-bdd6-40b8-ac63-1ca9625781b1
In het Victoriaanse Engeland kon je voor een paar pennies een wel héél aparte slaapplek bemachtigen: een touw om overheen te hangen. In overvolle slaapzalen of kroegen werden touwen gespannen waar daklozen overheen konden leunen om de nacht door te komen. De goedkoopste optie kostte slechts één penny en stond bekend als de ‘penny hang’.
Voor wie geen geld had voor een houten bank of gedeelde strozak, was zo’n hangplek het enige alternatief. Mensen hingen voorovergebogen over het touw, vaak met hun armen over de lijn en hun hoofd naar beneden. Een beetje slaap kregen ze zo wel – totdat het touw in de ochtend werd losgemaakt. Dan vielen ze letterlijk op de grond.
Deze schrijnende vorm van overnachting werd vaak aangeboden in zogenaamde ‘dosshouses’ – goedkope herbergen voor de allerarmsten. Ze waren een hard maar noodzakelijk antwoord op de massale armoede en woningnood in de 19e eeuw.
The hangover
Sommige taalhistorici vermoeden dat deze slaapstijl de oorsprong is van het woord ‘hungover’. Na een avond drinken in een Victoriaanse kroeg kon je namelijk eindigen met een kater, hangend over een touw.
Hoewel de etymologie van 'hungover' in werkelijkheid waarschijnlijk moderner is en simpelweg betekent dat je nog steeds lijdt onder de effecten van alcohol, blijft de link met de 'penny hang' een fascinerend voorbeeld van hoe taal en sociale omstandigheden in elkaar grijpen. Feit of volksmythe: het beeld blijft hangen.
Bron: Historic UK

Lees ook

Zijn mensen eerlijker als ze dronken zijn?Zijn mensen eerlijker als ze dronken zijn?
Zo idioot veel alcohol had Tom Waes gedronken toen hij in de auto stapte en zichzelf bijna dood reedZo idioot veel alcohol had Tom Waes gedronken toen hij in de auto stapte en zichzelf bijna dood reed
Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaardHoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard
Depay reed stomdronken rond in Monaco met een Rolls RoyceDepay reed stomdronken rond in Monaco met een Rolls Royce
Vorig artikel

Waarom sommige mensen (bijna) nooit ziek zijn – en wat jij daarvan kunt leren

Volgend artikel

AP vraagt kabinet bezwaar te maken tegen registratie-eisen Israël

POPULAIR NIEUWS

ANP-505649477

Dit zijn mogelijk de eerste symptomen van MS, soms wel 15 jaar voor de diagnose

ANP-473743770

Deze saaie fruitsoort is de meest onderschatte superfood die er is

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

ANP-514869318

Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

ANP-514523825

Ronald Koeman emotioneel over zieke vrouw Bartina: ‘Moeilijk voor het hele gezin’

ANP-530359725

Jumbo-eigenaar Van Eerd vond 448.000 euro contant geld in de ijskast normaal. De rechter niet: 2 jaar cel