Hoe is het met je rompstabiliteit? “Als je dit niet kan, is je core te zwak”

Mogelijk stap je liever op de fiets of trek je de hardloopschoenen aan, maar weet dan: dat gaat echt beter als ook je core een beetje ontwikkeld is. Dit zijn kortgezegd de spieren tussen je schouders en billen. Probeer maar eens te planken en kijk hoe je ervoor staat.

“Je romp is de centrale schakel die boven- en onderlichaam verbindt”, legt bewegingswetenschapper en trainer Dagmar Kagie uit aan HLN. “Wanneer we het over het versterken van je core hebben, gaat het dus om het trainen van rug-, buik-, bil- en heupspieren.”

Dan ontstaat rompstabiliteit, zoals ze dat noemen. Kagie: “Dan is je core sterk genoeg om de rest van je lichaam effectief aan te sturen. Het verbetert je evenwicht en stabiliteit, voorkomt valpartijen én verbetert sportprestaties.”

“Daarnaast ondersteunt en beschermt je romp de wervelkolom. Door een goede houding lijkt je lichaam strakker, maar nog belangrijker: het vermindert slijtage van de wervelkolom en stelt je in staat om diep te ademen.”

Ook kan een sterke core blessures helpen voorkomen. “Is de core zwak, dan moeten andere spieren de belasting opvangen. Knieproblemen tijdens het hardlopen liggen bijvoorbeeld vaak aan een ongetrainde core.”

Benieuwd hoe het met je core gesteld is? Ga dan maar eens een planken. Daarbij steun je op je ellebogen en tenen, terwijl je je lichaam ertussenin zo strak als een plank houdt. “Als je ­binnen een minuut moet stoppen, betekent het dat je core vrij zwak is. Dan is er veel ruimte voor verbetering.”