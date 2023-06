Trippen op nootmuskaat? Misschien kun je deze VOC-partydrug beter overslaan

Nootmuskaat is in de Hollandse keuken onlosmakelijk verbonden met spruitjes, bloemkool en asperges. Elke oma heeft wel een potje van deze gemalen specerij in het kruidenrek staan. Maar er is ook een jongere doelgroep, die met het kruid experimenteert als partydrug. Hoe werkt dat?

VOC-trip

Nootmuskaat groeit aan de Myristica fragrans-boom, oorspronkelijk alleen op de Indonesische Banda-eilanden. Vanaf de 16de eeuw vond het zijn weg naar de Europese keuken als smaakmaker en een eeuw later was het de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) die het monopolie op de handel ervan veroverde.

Abortus

Het werd 150 jaar geleden soms in grote hoeveelheden ingenomen om een abortus op te wekken, al bleek het niet een bijster effectieve manier om de zwangerschap af te breken. Rond deze tijd ontstond ook het medische begrip nootmuskaatvergiftiging en ontdekte men dat de in nootmuskaat aanwezige stoffen elimicine, myristicine en safrol hallucinaties op kunnen wekken. Dit merk je pas na inname van 5 tot 15 gram gemalen nootmuskaat, maar een heel plezierige trip is het meestal niet.

Doe maar niet

Zoveel van dit kruid doorslikken, is niet aan te raden. De werking laat twee tot vijf uur op zich wachten en kan daarna tot wel twee dagen aanhouden. Naast hallucinaties kunnen hartkloppingen, duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid (een soort katergevoel) optreden. Het kan zelfs dodelijk zijn als je enorm overboord gaat met de dosis.

Conclusie: een snufje nootmuskaat over je groenten kan hartstikke lekker zijn, en absoluut niet schadelijk voor de gezondheid, maar houd het lekker daarbij. Wil je in hogere sferen komen, dan zijn er tal van betere opties te vinden.