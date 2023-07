Ben jij een speedaholic? Drie signalen (en zo kom je ervan af)

De festivals, terrasjes en barbecues rijgen zich aaneen, het leven is leuk: je kunt doen wat je wilt en er is genoeg te kiezen. Maar het kan ook te veel zijn, waardoor je niet meer weet wat je gisteren deed, laat staan vorige week. Misschien ben je dan een speedaholic.

“Snelheid is leuk, sexy en het geeft een adrenalinerush. Je kan het vergelijken met een drug waar we allemaal verslaafd aan zijn. De wereld is een gigantisch buffet van dingen om te consumeren. Onze natuurlijke impuls? Het allemaal willen”, vertelt de Canadese auteur en journalist Carl Honoré, voorloper in de slow movement-beweging, aan HLN.

Hoe je erachter komt of jij te snel gaat? “Er zijn drie alarmerende symptomen. De eerste is chronisch multitasken. Het menselijk brein kan niet meer dan één ding tegelijk goed doen. Dat is een wetenschappelijk feit. Het tweede is voortdurend ziek of vermoeid zijn. Dat is de manier van het lichaam om te zeggen dat je te snel gaat en op de rem moet trappen.”

“Een falend geheugen is het derde signaal. Vergeten wat je afgelopen weekend hebt ­gedaan, wat je hebt gegeten als ontbijt, of wat je partner laatst in bed tegen je fluisterde. Het is géén vroegtijdige dementie maar een teken dat je te snel gaat.”

“Er bestaat namelijk een nauw verband tussen traagheid en het geheugen. Als je leven razendsnel voortraast, wordt alles wazig en blijft niets hangen. Je scheert over het oppervlak en beleeft niets echt, waardoor je het bijgevolg niet onthoudt.”

Kwaliteit boven kwantiteit

Hoe je dat verandert? Niet door alles in een slakkentempo te doen, aldus de auteur. "Het gaat erom alles met de júíste snelheid te doen. Het zo goed mogelijk doen, in plaats van zo snel mogelijk. Het de tijd, de aandacht en de energie te geven die het verdient.”

“Kwaliteit kiezen boven kwantiteit, op elk vlak: van werk tot seks of ouderschap. Ons leven wordt rijker, creatiever en gezonder wanneer we in een ‘tempo giusto’ leven. En dat tempo is voor iedereen persoonlijk. Elke persoon heeft zijn eigen ‘tempo giusto’. De sweet spot. Het levensritme dat precies goed voelt.”

Concreet adviseert hij: “Doe minder. Koop minder. Wandel meer. Luister meer. Slaap meer. Stop met multitasken. Doe dat stapje voor stapje: een trage levensstijl moet je – uiteraard – traag integreren. Eerst zal je op weerstand botsen: veel mensen moet afkicken van snelheid.”