Der Spiegel: seksueel wangedrag Duitse krijgsmacht wijdverbreid

Een groot deel van ondervraagde Duitse militairen zegt te maken hebben gehad met seksueel wangedrag, meldt Der Spiegel. In veel gevallen waren daar ook leidinggevenden bij betrokken, maakt het Duitse opinieblad op uit een nog geheime enquête onder militairen in ruste en in actieve dienst.

Van de vrouwelijke militairen die meededen aan onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Bundeswehr zegt zo'n 70 procent slachtoffer of getuige te zijn geweest van seksuele misdragingen, hoorde Der Spiegel. Van de mannen zou dat ongeveer 30 procent zijn. Uit de enquête rijst een beeld op van wangedrag dat aan de orde van de dag is, zeggen bronnen. Van seksueel getinte opmerkingen tot geweld.

De leiding van de krijgsmacht en van het ministerie van Defensie zijn geschrokken, schrijft Der Spiegel. Ze maken daarom grote haast met een nieuwe hulplijn voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. Zij zouden nog vaak zwijgen uit angst dat het hun anders betaald wordt gezet.