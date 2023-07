Als verstrooidheid niet langer onschuldig is: 10 tekenen van beginnende dementie

Het kan een natuurlijk onderdeel zijn van ouder worden, dus af en toe wat dingen vergeten is geen reden tot bezorgdheid. Het wordt echter een probleem als de vergeetachtigheid je begint te belemmeren in je dagelijkse leven en activiteiten. Verstrooidheid kan een teken zijn van beginnende dementie en het is belangrijk om dit serieus te nemen. In deze blogpost zullen we tien tekenen bespreken die kunnen wijzen op de ontwikkeling van dementie.



Vergeten recente gebeurtenissen – Een van de eerste tekenen is het vergeten van recente gebeurtenissen, zoals wat er gisteren is gebeurd of wat je hebt gegeten voor de lunch. Zelfs als je er meerdere keren over wordt verteld, kan het nog steeds niet 'blijven hangen'.

Veranderingen in het taalgebruik – Mensen met beginnende dementie kunnen soms moeite hebben met het vinden van de juiste woorden en zinnen. Ze kunnen ook moeite hebben om een ​​gesprek te volgen en te begrijpen wat er wordt gezegd.

Problemen met oriëntatie – Mensen met beginnende dementie kunnen het moeilijk vinden om zich te oriënteren in tijd en ruimte. Ze kunnen vergeten waar ze zich bevinden of verdwalen in bekende omgevingen.

Problemen met dagelijkse taken – Mensen met beginnende dementie kunnen moeite hebben met het uitvoeren van alledaagse taken zoals koken, schoonmaken en winkelen. Ze kunnen ook vergeten welke stappen nodig zijn om een taak af te maken.

Veranderingen in stemming of gedrag – Mensen met beginnende dementie kunnen ongebruikelijk prikkelbaar, depressief en angstig worden. Ze kunnen ook een afname van het zelfvertrouwen en enige motivatie vertonen.

Verlies van interesse – Interesses en hobby's waar iemand altijd plezier aan beleefde, kunnen minder belangrijk worden voor mensen met beginnende dementie.

Veranderingen in persoonlijkheid – Mensen met beginnende dementie kunnen veranderingen in hun persoonlijkheid ondergaan. Ze kunnen bijvoorbeeld passiever worden, minder sociaal en initiatiefloos.

Onvermogen om eenvoudige beslissingen te nemen – Mensen met beginnende dementie kunnen moeite hebben om alledaagse beslissingen te nemen, zoals wat ze moeten dragen of wat ze voor het ontbijt moeten eten.

Onvermogen om financiën te beheren – Mensen met beginnende dementie kunnen problemen hebben met het bijhouden van hun financiën, zoals rekeningen betalen en het beheren van hun uitgaven.

Vermoeidheid en lichamelijke klachten – Mensen met beginnende dementie kunnen vermoeidheid en andere lichamelijke klachten ervaren. Deze symptomen worden vaak veroorzaakt door het mentale werk dat gepaard gaat met het onthouden van dingen en het focussen op dagelijkse taken.