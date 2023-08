Wat is eigenlijk het verschil tussen snelle en langzame koolhydraten?

Het verschil tussen snelle en langzame koolhydraten is de snelheid waarmee ze door het lichaam worden omgezet in suikers. Snelle koolhydraten worden snel in het bloed opgenomen en omgezet in suikers, waardoor je bloedsuikerspiegel onmiddellijk stijgt1. Langzame koolhydraten daarentegen worden geleidelijk aan opgenomen, waardoor er minder insuline nodig is en je bloedsuikerspiegel stabiel blijft. Snelle koolhydraten zijn ongezond en werken het afvallen tegen, terwijl langzame koolhydraten gezond zijn en je juist kunnen helpen met afvallen. Is er nog iets anders waar ik je mee kan helpen?

Voorbeelden van voedingsmiddelen met snelle koolhydraten zijn snoep, koekjes, jam, witbrood, witte rijst, witte pasta, vruchtensap en aardappelpuree.

Voorbeelden van voedingsmiddelen met langzame koolhydraten zijn zilvervliesrijst, volkorenpasta, volkorenbrood, volkorengraanproducten, volkorencouscous, bulgur, haver, quinoa, groenten, fruit en peulvruchten zoals bonen, erwten en linzen.

Langzame koolhydraten zijn gezond omdat ze langzaam door het lichaam worden opgenomen en omgezet in suikers. Hierdoor blijft je bloedsuikerspiegel stabiel en heb je langer een verzadigd gevoel. Langzame koolhydraten worden gevonden in groenten, fruit, volle granen, peulvruchten, bonen en granen. Minimaal verwerkte voedingsmiddelen die niet zijn ontdaan van voedingsstoffen, vitamines en vezels, worden langzamer verteerd en houden je dus langer vol.