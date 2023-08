Deze voedingsmiddelen bevatten bijna geen calorieën

Er zijn verschillende voedingsmiddelen die zeer weinig calorieën bevatten, wat betekent dat je ze in relatief grote hoeveelheden kunt eten zonder veel calorieën te consumeren. Hier is een lijst van voedingsmiddelen die als 'laagcalorisch' worden beschouwd:

Water: 0 calorieën. Groene bladgroenten: Spinazie, sla, boerenkool en andere bladgroenten bevatten zeer weinig calorieën. Komkommer: Bevat voornamelijk water en is zeer laag in calorieën. Selderij: Staat erom bekend "negatieve" calorieën te hebben, wat betekent dat het lichaam mogelijk meer calorieën verbrandt om het te verteren dan het voedsel zelf bevat. Tomaten: Vooral cherry- en pruimtomaten hebben een laag caloriegehalte. Paprika's: Vooral groene paprika's zijn laag in calorieën. Broccoli: Bevat veel voedingsstoffen en vezels maar weinig calorieën. Spruitjes: Net als broccoli bevatten ze veel voedingsstoffen en vezels maar zijn ze laag in calorieën. Asperges: Een uitstekende laagcalorische groente. Champignons: Verschillende soorten, zoals de witte champignon, hebben een laag caloriegehalte. Bessen: Hoewel ze enige calorieën bevatten, zijn bessen zoals aardbeien, frambozen en bosbessen relatief laag in calorieën en rijk aan voedingsstoffen en antioxidanten. Meloenen: Watermeloen en cantaloupe zijn voornamelijk water en zijn daarom laag in calorieën. Radijsjes: Deze knapperige groente heeft een laag caloriegehalte. Courgette: Een veelzijdige groente die ook laag is in calorieën.

Hoewel veel van deze voedingsmiddelen laag zijn in calorieën, zijn ze vaak rijk aan voedingsstoffen, waardoor ze een geweldige aanvulling zijn op een gebalanceerd dieet. Het is echter belangrijk op te merken dat het eten van enkel en alleen deze voedingsmiddelen niet voldoende is voor een gebalanceerd dieet. Het is altijd goed om gevarieerd te eten en alle noodzakelijke macro- en micronutriënten binnen te krijgen.