Is partydrug ketamine een wondermiddel tegen pijn?

Een vijfde van de Nederlanders heeft chronische pijn. Zij hebben er alles voor over om daarvan af te komen. Ketamine lijkt hen te helpen. Ook omdat het pijnstiller en antidepressivum in een is. De helft van de patiënten met chronische pijn ervaart namelijk ook depressieve klachten.

Ketamine onderdrukt de gevoeligheid van het centrale zenuwstelsel. Dat leidt tot minder pijn. Het fijne is dat één behandeling de pijn weken en soms zelfs maanden kan verminderen. "Door het hoge aantal pijnpatiënten is er steeds meer vraag naar ketamine-infuustherapie. Dat kan de oplossing zijn als iemand alles al heeft geprobeerd”, vertelt Aurora Morariu, onderzoeker en anesthesioloog-pijnspecialist bij het Isala in Zwolle, aan Libelle.nl.

Juist omdat het ook helpt tegen psychische klachten. "Behalve dat ketamine de gevoeligheid van het centraal zenuwstelsel onderdrukt, zorgt het in een hoge dosering ook voor een loskoppeling van geest en lichaam. Vandaar ook dat het als drug gebruikt wordt. Mensen die een hoge dosis ketamine krijgen, lijken wakker, maar reageren niet echt meer op prikkels van de omgeving en voelen ook minder pijn. Tijdens zo’n status kan ketamine soms ook voor angsten zorgen, die heel levendig, realistisch en bedreigend kunnen zijn”, verklaart Willem Brinkert, eveneens anesthesioloog-pijnspecialist in het Isala.

Bijwerkingen

Maar die psychische bijwerkingen treden nauwelijks op bij lage doseringen, terwijl het middel dan wel werkt als pijnbestrijding. Brinkert: “Wanneer het infuus stopt en de ketamine uit het lichaam is, duurt de pijnstilling soms nog zo’n vijf tot twaalf weken. Je maakt dus gebruik van de pijnstillende werking van ketamine zonder de onprettige psychische bijwerking.”

Ketamine, ook in lage doseringen, is echter niet zonder fysieke bijwerkingen. Na een infuus komt het vaak voor dat mensen een licht dronken gevoel ervaren, wazig of dubbel zien, moeite hebben met praten, een onregelmatige, snelle hartslag hebben of milde evenwichtsstoornissen. “Dit wordt meestal tijdens de toediening van ketamine opgemerkt en neemt snel af."