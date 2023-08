Helpt het drinken van veel water om af te vallen? Een deskundige legt het uit.

Er wordt vaak beweerd dat als je probeert af te vallen, een van de dingen die je elke dag moet doen het drinken van veel water is. Sommige internetadviezen suggereren zelfs dat dit wel een 4,5 liter zou moeten zijn. De gedachte is dat water helpt calorieën te verbranden en de eetlust te verminderen, wat op zijn beurt leidt tot gewichtsverlies.

Maar hoewel we allemaal zouden willen dat afvallen zo gemakkelijk was, is er helaas weinig bewijs om deze beweringen te staven.

Mythe 1: water helpt calorieën te verbranden

Uit een kleine studie onder 14 jonge volwassenen bleek dat het drinken van 500 ml water het energieverbruik in rust (de hoeveelheid calorieën die ons lichaam verbrandt vóór het sporten) met ongeveer 24 procent verhoogde.

Dit effect slechts een uur. Een volwassene van 70 kg zou slechts 20 calorieën extra – een kwart koekje – verbranden voor elke halve literwater die ze dronken.

Een ander onderzoek onder acht jonge volwassenen zag alleen een toename van het energieverbruik als het water koelkastkoud was – wat een zeer bescheiden toename van 4 procent in het aantal verbrande calorieën opleverde.

Dit kan zijn omdat het lichaam meer energie nodig heeft om het water op lichaamstemperatuur te brengen, of omdat het lichaam meer energie nodig heeft om het grotere vochtvolume door de nieren te filteren. En nogmaals, dit effect werd slechts ongeveer een uur waargenomen.

Dus hoewel het wetenschappelijk mogelijk zou kunnen zijn, is de werkelijke netto toename van het aantal verbrande calorieën klein. Zelfs als je bijvoorbeeld 1,5 liter water per dag extra drinkt, bespaar je minder calorieën dan u met een sneetje brood binnenkrijgt.

Het is ook vermeldenswaard dat al dit onderzoek plaatsvond onder jonge, gezonde volwassenen. Er is meer onderzoek nodig om te zien of dit effect ook bij andere groepen (zoals middelbare en oudere volwassenen) wordt waargenomen.

Mythe 2: water bij de maaltijd vermindert de eetlust

Ook deze bewering lijkt verstandig, in die zin dat als je maag tenminste gedeeltelijk vol water zit, er minder ruimte is voor voedsel – en je uiteindelijk dus minder gaat eten.

Een aantal onderzoeken ondersteunen dit. Het is ook een reden waarom mensen die zich niet lekker voelen of een slechte eetlust hebben, wordt geadviseerd niet te drinken voordat ze gaan eten, omdat dit kan leiden tot ondervoeding.

Maar voor mensen die willen afvallen, is de wetenschap iets minder aardig.

Eén onderzoek toonde aan dat volwassenen van middelbare en oudere leeftijd in een periode van 12 weken 2 kg afvielen als ze water dronken vóór de maaltijd, vergeleken met mensen die geen water dronken bij de maaltijd.

Jongere deelnemers (21-35 jaar) vielen daarentegen niet af, ongeacht of ze water dronken voor de maaltijd of niet. Er zijn onderzoeken die een verband suggereren tussen water voor het eten en afvallen, maar er zijn ook onderzoeken die dat weerspreken

De andere uitdaging bij veel van dit soort onderzoek is dat het zich alleen richt op de vraag of deelnemers minder eten tijdens slechts één van hun dagelijkse maaltijden na het drinken van water. Hoewel dit zou kunnen wijzen op de mogelijkheid om af te vallen, is er zeer weinig bewijs van dat aantoont dat het verminderen van de eetlust in het algemeen na verloop van tijd tot gewichtsverlies leidt.

Hoewel er dus enige eetlustremmende effecten van water kunnen zijn, lijkt het erop dat dit niet tot gewichtsverandering op de lange termijn leidt – en mogelijk te wijten is aan het maken van bewuste veranderingen in uw dieet.

Een deel van wat ons helpt een vol gevoel te krijgen, is onze maag. Wanneer voedsel de maag binnenkomt, activeert het rekreceptoren die op hun beurt leiden tot het vrijkomen van hormonen die ons vertellen dat we vol zitten.

Maar omdat water een vloeistof is, wordt het snel uit onze maag geleegd – wat betekent dat het ons niet echt vult.

Dit betekent dat het water toch snel uit de maag kan worden verwijderd. Dus zelfs als het aan het einde van een maaltijd wordt geconsumeerd, hoeft het niet noodzakelijkerwijs je gevoel van verzadiging te vergroten.

Als je probeert minder te eten en af ​​te vallen, is het drinken van veel hoeveelheden water wellicht geen goede oplossing. Maar er zijn aanwijzingen dat wanneer water wordt gemengd met andere stoffen (zoals vezels , soepen of groentesauzen), dit kan vertragen hoe snel de vloeistof uit je maag verdwijnt– wat betekent dat je je langer vol voelt.