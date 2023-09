Mag je achter het stuur kruipen met een ooglapje op? En wat als je blind wordt aan één oog?

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz baarde opzien toen hij afgelopen week bij een grote autobeurs in München opdook met een ooglapje. Mag je in Nederland of Duitsland eigenlijk wel autorijden als je – tijdelijk of permanent – maar met één oog kan zien?

Scholz was gevallen tijdens het hardlopen en opende daarom de IAA Mobility met een ooglap voor. Hij grapte over zijn piratenuiterlijk en vertelde benieuwd te zijn naar de nieuwe memes. “Ik heb onlangs persoonlijk ervaren dat hardlopen leuk is, maar dat je op sommige routes beter de auto kunt pakken”, aldus de Duitse moppentapper.

Kapitein Eénoog

Maar hoe zit het nu juridisch met een ooglapje achter het stuur? In Duitsland mag je met een ooglap niet actief aan het verkeer deelnemen. In de Wegenverkeerswet (StVO) staat: “Iedereen die een voertuig bestuurt, is er verantwoordelijk voor dat zijn zicht en gehoor niet worden belemmerd.” Ditzelfde geldt in Nederland.

Het ruimtelijk zicht is beperkt doordat je maar met één oog kunt zien, dus mag je niet autorijden met een oogblessure of in piratentenue. De Duitse boete is verrassend laag; die bedraagt namelijk slechts tien euro. Maar bij een ongeval kun je een hoger bedrag verwachten en ook kan de dekking van je verzekering vervallen.

Lagere maximumsnelheid

Met een rapport van de oogarts waarin staat dat je probleemloos kunt rijden met één oog, mag je vaak toch rijden. De Duitse overheid kan dan wel beperkingen opleggen, bijvoorbeeld een lagere maximumsnelheid. Deze worden met een code op het rijbewijs vermeld.

In Nederland werkt het ongeveer hetzelfde. Hier mag je ook niet met een ooglapje achter het stuur kruipen. Het CBR hanteert een aanpassingsperiode van minimaal drie maanden vanaf het moment dat iemand blind wordt aan één oog. Daarna kan de oogarts je weer geschikt verklaren voor het besturen van een auto.