Gaat Ozempic ons van de obesitasepidemie afhelpen? “De toekomst is veelbelovend”

Ozempic is officieel nog steeds gewoon een medicijn voor diabetespatiënten, maar het wordt ook meer en meer gebruikt als afslankmiddel. En het werkt, zoveel is duidelijk. Betekent dit het einde van dik zijn?

Professor Robert Hilbrands van de Diabeteskliniek van het UZ Brussel legt aan HLN uit hoe Ozempic werkt. “Ozempic bevat semaglutide, een synthetische versie van het natuurlijke darmhormoon GLP-1. Dat speelt een belangrijke rol in ons eetgedrag: het ‘praat’ met de hersendelen die ons een gevoel van verzadiging geven en zorgt er op die manier voor dat je sneller genoeg hebt.”

“Bovendien vertraagt GLP-1 de maaglediging, waardoor de eetlust langer onderdrukt wordt. Daarnaast beïnvloedt het de bloedsuikerspiegel. Als we eten, produceren de darmen GLP-1, dat op zijn beurt de alvleesklier aanspoort om meer insuline aan te maken, de stof die glucose uit het eten helpt opnemen in het lichaam. Het effect van semaglutide is dus dubbelop: door het GLP-1-hormoon na te bootsen zorgt het voor een correcte glucosehuishouding en gewichtsverlies.”

Vergoed door verzekering

Nu nog is er een tekort aan Ozempic, omdat het dus oorspronkelijk alleen voor suikerpatiënten is bedoeld, maar dat zal binnen afzienbare tijd geen rol meer spelen. Er zal dan een lastige discussie volgen, vermoedt Hilbrands, onder andere over of het vergoed moet worden door de zorgverzekering. "Aangezien obesitas vandaag de dag als chronische ziekte wordt erkend, valt daar zeker wat voor te zeggen. We weten namelijk dat niet individuele luiheid of onwil om gezond te eten, maar wel het algemene overaanbod aan ongezonde voeding een belangrijke rol speelt in de dramatisch stijgende obesitascijfers. Tel daarbij op dat we biologisch gezien niet gemaakt zijn om af te vallen, maar wel om vet vast te houden. Daardoor hebben levensstijlinterventies vaak maar een beperkt effect bij wie met ernstig overgewicht kampt. Dat zijn alvast een aantal belangrijke argumenten die voor het gebruik van Ozempic bij obesitas pleiten.”

Veelbelovende toekomst

Ondertussen komen er ook andere middelen tegen obesitas op de markt, zoals Mounjaro, de merknaam voor tirzepatide. "Tirzepatide imiteert de werking van niet één, maar twee darmhormonen, GLP-1 en GIP. Verder is de behandeling ongeveer gelijk: een wekelijkse injectie stimuleert de aanmaak van insuline in het lichaam én reguleert het honger- en verzadigingsgevoel."

De professor heeft dan ook goede hoop. “In de komende jaren zullen er zeker nog andere middelen volgen, gezien het grote succes van deze medicatie. Door verschillende lichaamseigen eiwitten te combineren hopen wetenschappers nog betere resultaten te bereiken: momenteel worden er moleculen onderzocht die zelfs op drie darmhormonen tegelijk inwerken. Aan iedereen die dus interesse heeft maar geen type 2 diabetes, vragen we dan ook om nog even geduld te hebben. De toekomst ziet er veelbelovend uit.”