Bijna 2 miljoen Nederlanders hebben nierschade. Maar de meesten merken het pas als het te laat is

Nierschade is een sluipmoordenaar. 1,7 miljoen Nederlanders hebben op dit moment chronische nierschade, maar velen zijn zich daar niet van bewust. Dat is een groot probleem. Een 55-plusser met nierschade leeft gemiddeld zeven jaar korter.

De Nierstichting houdt deze week een collecte en vroeg Nederlanders naar hun kennis over de nieren. Acht op de tien blijkt te denken dat lichte of matige nierschade wel wordt opgemerkt. Maar dat is dus niet zo.

Oorzaken zijn een hoge bloeddruk, diabetes, overgewicht, roken en te veel zout eten, maar ook bekende pijnstillers als ibuprofen, naproxen en diclofenac kunnen de nieren beschadigen. "Maar alleen als je deze pijnstillers overmatig en langdurig gebruikt, zonder toezicht van een arts. Je kunt dus gerust af en toe een pijnstiller nemen als je gewrichtspijn hebt’’, vertelt nierarts Ron Gansevoort van het UMCG tegen het AD.

Er is sprake van nierschade als de nieren voor minder dan 60 procent functioneren. De kans daarop neemt toe met de leeftijd, maar ook jongeren kunnen nierschade oplopen. "Nierziekten hebben deels een erfelijke karakter. Daarom raad ik iedereen, ongeacht leeftijd, met een nierpatiënt in zijn familie, aan om zich te laten screenen.’’

Jeuk en vermoeidheid

Vooral omdat je er weinig van merkt en als het dan wordt ontdekt er vaak een niertransplantatie of dialyse nodig is. "Je merkt bijna niets tot je nieren nog maar ongeveer 30 procent werken. En als je al klachten hebt, zijn ze niet specifiek. Wanneer je jeuk hebt, moe bent, afvalt en minder eetlust hebt, denk je niet gelijk aan een nierziekte", aldus Gansevoort.

Wat je kunt doen om nierschade te voorkomen? Het laat zich raden: gezond eten, genoeg bewegen, niet te dik zijn, niet te veel zout eten en niet roken. Gansevoort: "Mannen van 40 jaar en ouder en vrouwen van 50 jaar en ouder kunnen bij de huisarts (bloed)onderzoek laten doen naar de nierfunctie en eiwitverlies in de urine. Als de waarden goed zijn, hoeft dit echt niet elk jaar herhaald te worden.’’