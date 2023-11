Deze wandeltrend is bezig aan een comeback: je traint 90 procent van je spieren

Wandelen is ideaal voor wie niet van heel hard sporten houdt: je bent lekker in beweging en het is niet té intensief. Maar er is nu een nog betere oplossing: nordic walking. Daarmee train je 90 procent van je spieren.

Was het vroeger een ietwat truttige hobby met twee stokken waarmee je liever niet gezien wilde worden, dat is nu anders. Op TikTok is de sport aan een enorme opmars bezig.

Nordic walking komt oorspronkelijk uit Finland en was ooit bedoeld als training voor langlaufers als er geen sneeuw lag. Je traint er niet alleen je benen mee, maar ook je armen, schouders en buikspieren.

Al langer zijn jongeren op TikTok op zoek naar manieren van bewegen die iets minder intensief zijn en die je overal kunt doen. Zo was er al cosy cardio. Daarbij maak je het gezellig in de woonkamer met kaarsjes en kussens en doe je terwijl je bijvoorbeeld een serie kijkt eenvoudige, niet te intensieve oefeningen.

Nordic walking lijkt de wandeltrend te combineren met cosy cardio: je bent lekker buiten, maar hoeft je niet enorm in het zweet te werken. Plus je traint ook nog je armen en je buik. Toch maar eens een paar van die stokken halen dus.