Waarom koffie zo gezond is (en hoeveel kopjes je het beste kunt drinken)

Geniet van je bakkie troost, want koffie is gezond. Dat hebben nu ook Nederlandse onderzoekers aangetoond. En je hoeft het niet eens bij één kopje te houden. Nee, meer is beter. Tot een kopje of vier dan.

De wetenschappers van de Universiteit Wageningen en het UMC Groningen onderzochten meer dan 80.000 proefpersonen, van wie de meesten wel van een koffietje hielden. Zij blijken gezondere nieren te hebben dan niet-koffiedrinkers en wie diabetes heeft, profiteert het meest van de gezondheidsvoordelen. Daarbij geldt dat vier kopjes koffie gezonder zijn dan eentje. Daarboven werden geen positieve effecten meer gevonden.

"We zagen in andere onderzoeken al een mogelijk gunstige werking van koffie bij diabetes en hart- en vaatziektes. Het resultaat van ons onderzoek past in dat plaatje", zegt Marianne Geleijnse, hoogleraar voeding en hart- en vaatziekten van Universiteit Wageningen, tegen RTL Nieuws.

Wat koffie precies zo gezond maakt, is nog onduidelijk. "Het kan door meerdere factoren komen", zegt Geleijnse. "In koffie zitten duizenden stofjes, van antioxidanten tot cafeïne."

Het zwarte goud is niet alleen goed voor de nieren. Volgens eerder onderzoek verkleint het de kans op parkinson, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, lever- en prostaatkanker. Ook zou koffie in algemene zin je leven verlengen. Filterkoffie is daarbij het gezondst, omdat die minder cafestol bevat wat het cholesterol verhoogt.