8 cruciale manieren om de kans op een beroerte te verkleinen

Een van de ergste dingen die je kan overkomen, is een beroerte. De gevolgen zijn vaak desastreus, áls je het al overleeft. Gelukkig is er veel dat je zelf kunt doen om de kans op een beroerte te verkleinen.

Onderzoekers spreken van de 'essentiële 8', oftewel 8 manieren om gezond te blijven

1. Stop met roken

Rokers hebben meer dan twee keer zoveel kans op een beroerte als niet-rokers. Roken beschadigt de bloedvaten, verhoogt de bloeddruk en versnelt de hartslag, terwijl het zuurstofgehalte juist daalt.

Daarnaast maakt roken het bloed stroperiger, waardoor het risico op bloedklonters toeneemt. Deze kunnen de bloedtoevoer naar de hersenen blokkeren en een beroerte veroorzaken.

2. Houd je bloeddruk onder controle

Hoge bloeddruk maakt bloedvaten zwakker en vatbaarder voor scheuren of verstoppingen. Ook kan het bloedklonters veroorzaken die naar de hersenen gaan en daar een beroerte uitlokken.

Ben je ouder dan 18? Laat je bloeddruk regelmatig meten. Als er signalen zijn dat je bloeddruk stijgt, kun je op tijd je levensstijl aanpassen en het risico op een beroerte verkleinen.

3. Let op je cholesterol

Volgens de UK Stroke Association is je kans op een beroerte ruim drie keer hoger als je zowel een hoge bloeddruk als een hoog cholesterol hebt.

Om je cholesterol te verlagen, beperk verzadigde vetten (zoals in vet vlees, boter en volvette zuivel) tot minder dan 7 procent van je dagelijkse calorie-inname. Blijf actief en houd een gezond gewicht.

4. Houd je bloedsuiker in de gaten

Een hoog bloedsuikergehalte vergroot het risico op een beroerte, omdat het de bloedvaten beschadigt. Hierdoor kunnen bloedklonters ontstaan die de hersenen bereiken.

Om je bloedsuiker te verlagen, beweeg je het beste regelmatig, eet je vezelrijk, drink je voldoende water, houd je je gewicht op peil en probeer je stress te verminderen.

5. Zorg voor een gezond gewicht

Overgewicht is een van de belangrijkste risicofactoren voor een beroerte en speelt een rol bij één op de vijf gevallen. Het verhoogt je kans op een beroerte met 22 procent.

Bij obesitas loopt dat zelfs op tot 64 procent. Extra kilo’s vergroten de kans op hoge bloeddruk, hartziekten, hoog cholesterol en diabetes type 2 – allemaal factoren die je risico verhogen.

6. Eet volgens het mediterrane dieet

Een goede manier om gezond en vezelrijk te eten en op gewicht te blijven, is het mediterrane dieet. Dit verlaagt het risico op een beroerte, vooral als je regelmatig olijfolie en noten toevoegt.

7. Slaap genoeg, maar niet te veel

Probeer elke nacht tussen de zeven en negen uur te slapen. Te weinig slaap kan je bloeddruk verhogen, wat een van de belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren voor een beroerte is.

Te veel slapen brengt echter ook risico’s met zich mee. Blijf overdag actief om ’s nachts goed te kunnen slapen.

8. Blijf in beweging

Het advies luidt om langdurig stilzitten te vermijden en wekelijks minstens 150 minuten matige inspanning of 75 minuten intensieve training te doen.

Verdeel de beweging over vier tot vijf dagen per week, of dagelijks. Doe daarnaast minstens twee keer per week spierversterkende oefeningen.

Bron: Science Alert