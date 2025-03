Vloon mist net medaille bij polsstokhoogspringen op WK indoor

NANJING (ANP) - Menno Vloon heeft geen medaille behaald bij het polsstokhoogspringen op de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing. De 30-jarige Zaankanter eindigde als vierde in een veld van twaalf atleten. Hij kwam tot een hoogte van 5,80 meter.

Vloon wilde graag weer zo stunten als twee weken geleden op de EK indoor in Apeldoorn. Toen behaalde hij het goud met een sprong van 5,90 meter. Het was zijn eerste medaille op een internationaal kampioenschap.

De veertienvoudig Nederlands kampioen ging in zijn eerste poging over 5,80. Hij faalde bij zijn eerste poging op 5,90 en probeerde daarna een medaille veilig te stellen door over 5,95 meter te springen. Zijn twee sprongen op die hoogte mislukten.

De strijd in Nanjing is nog niet beslist. Wereldrecordhouder Armand Duplantis en de Griek Emmanouil Karalis strijden nog om de gouden medaille.