Hezbollah zegt niets te maken te hebben met beschieting Israël

BEIROET/JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De Libanese sjiitische beweging Hezbollah weerspreekt dat ze iets te maken heeft met raketbeschietingen die Israël zegt te vergelden met luchtaanvallen in Libanon. Er is volgens Hezbollah "geen enkel verband" tussen de raketbeschietingen en de beweging. Hezbollah houdt zich naar eigen zeggen aan het vorig jaar overeengekomen bestand.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in een reactie op beschietingen vanuit het zuiden van Libanon opdracht gegeven doelen aan te vallen in Libanon. Het Israëlische leger heeft laten weten dat het doelen van Hezbollah in Zuid-Libanon aanvalt. Het zou gaan om een hoofdkwartier van Hezbollah en om lanceerbases van de beweging.

Zaterdagmorgen werden volgens Israëlische meldingen raketten afgevuurd op de plaats Metula die in het uiterste noorden van Israël aan de Libanese grens ligt. Dat was volgens de autoriteiten voor het eerst sinds eind november een staakt-het-vuren van kracht werd waarmee een einde moest komen aan het geweld tussen Hezbollah in Libanon en Israël.