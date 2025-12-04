ECONOMIE
Aantal meldingen kinderen in ziekenhuis door vapen opgelopen

gezondheid
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 8:19
anp041225080 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal meldingen van kinderen die in het ziekenhuis zijn beland door vapen is dit jaar opgelopen. Vorig jaar kwamen er bij een speciaal meldpunt hierover minstens 14 meldingen binnen, dat aantal is dit jaar verder opgelopen naar 31. Kinderlongarts Marije van den Beukel (HaaglandenMC) bevestigt donderdag berichtgeving hierover door NU.nl.
Bij de meldingen hoorden lichamelijke klachten zoals ernstige benauwdheid, een klaplong, hartkloppingen en bloed ophoesten. Sommige minderjarigen vertoonden sufheid en zelfs bewusteloosheid door het vapen.
"Schokkend", aldus Van den Beukel daarover. "Het gaat hier om nicotinevergiftiging." Ze beschrijft dat kinderen online of via dealers de hand kunnen leggen op bijzonder schadelijke 'turbovapes', die wel zo'n 15.000 puffs kunnen leveren. "Dat komt overeen met de hoeveelheid nicotine in ongeveer 15 tot 20 pakjes sigaretten. Ze consumeren dat in vier à vijf dagen. Ze krijgen zo idioot veel nicotine in korte tijd binnen."
