Donald Trumps politieke macht oogt indrukwekkend, maar staat op wankele benen nu peilingen en partijinterne spanningen zich opstapelen. Het kan zomaar voorbij zijn.

Trumps populariteit brokkelt af

Sinds zijn herverkiezing als president is Trumps steun onder het Amerikaanse publiek duidelijk aan het dalen. Volgens een peiling van Gallup zakte zijn nationale waardering eind november naar 36 procent, het laagste punt van zijn tweede termijn (zie grafiek van The Economist hieronder). Ook andere trackers laten zien dat de groep kiezers die zijn beleid afwijst inmiddels structureel groter is dan de groep die hem steunt.

Die daling is des te explosiever omdat Trump zijn macht altijd baseerde op het beeld van onwankelbare populariteit. Opinieonderzoek over zijn tweede ambtstermijn laat zien dat meer Amerikanen vinden dat het land “de verkeerde kant op gaat”, ondanks economische groei in sommige sectoren. De erosie van vertrouwen treft juist thema’s die Trump zelf centraal stelde, zoals economie, zorg en immigratie.

Bron: The Economist

Scheuren in de Republikeinse muur

Minstens zo belangrijk: Trumps probleem zit niet alleen bij Democraten of onafhankelijke kiezers, maar sluipt zijn eigen partij binnen. In analyses van conservatieve denktanks en Republikeinse peilingen klinkt toenemende zorg over zijn koers en stijl.

Concrete dossiers maken die scheuren zichtbaar. Bij de nieuwste belastingplannen en bezuinigingen vlogen Republikeinse congresleden elkaar openlijk in de haren, omdat zij vrezen voor de impact op hun achterban. En tijdens de recente shutdown-waarschuwing over stijgende zorgpremies klaagde zelfs een loyale Trump-bondgenoot in het Congres dat de partij “geen plan” heeft om gewone Amerikanen te beschermen.

De nederlaag die er nog niet is

Dat betekent niet dat Trump morgen van het toneel verdwijnt. Hij blijft de dominante figuur in de Republikeinse Partij en zijn harde kern is nog altijd loyaal. Maar de combinatie van dalende approval ratings en groeiende interne weerstand wijst erop dat zijn macht een houdbaarheidsdatum heeft. “De grote conflicten spelen zich nu aan ónze kant van het veld af,” erkende een invloedrijke strategische bondgenoot al eerder.

Als de negatieve peilingstrend doorzet, worden tussentijdse verkiezingen in 2026 een referendum over Trump in plaats van over de Democraten.​

Als Republikeinen blijven breken met zijn agenda, verliest hij het belangrijkste wapen van elke president: de automatische steun van de eigen partij.​

Zo kan het over een paar maanden al voorbij zijn met Trumps onaantastbare macht: niet met één klap, maar met een gestage stroom kiezers en partijbonzen die hun rug naar hem toekeren.news.