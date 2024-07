Adviesraden tegen kabinet: Nederlanders moeten meer bewegen

DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Nederlandse Sportraad maken zich grote zorgen over de gezondheid van Nederlanders. In een brief aan het kabinet melden ze donderdag hoe daar iets aan gedaan kan worden: er moet een groene leefomgeving zijn en genoeg toegankelijke sportfaciliteiten, zodat Nederlanders meer gaan bewegen.

Volgens de raden heeft de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht, zijn er met name onder jongeren grote zorgen over de mentale gezondheid, en nemen gevoelens van eenzaamheid toe. Ook bewegen Nederlanders steeds minder, wat het risico op chronische ziekten en depressie vergroot, zo stellen ze in de brief.

In het hoofdlijnenakkoord heeft het nieuwe kabinet benoemd de gezondheid van Nederlanders te willen verbeteren. De raden delen donderdag in de gezamenlijke brief hun ideeën over hoe dat het beste ingevuld kan worden. Zo moet er "een groene en beweegvriendelijke leefomgeving" zijn, "die uitnodigend is voor mensen om naar buiten te gaan om te bewegen en anderen te ontmoeten". Daarnaast moeten er toegankelijke voorzieningen zijn "zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten en te bewegen".

Ook moet er sociaal beleid zijn voor mensen in kwetsbare posities, vinden de raden. "Mensen met slechte toegang tot sport en bewegen zijn vaak degenen met een slechtere gezondheid. Zowel het creëren van een beweegvriendelijke leefomgeving als gelijke kansen voor sport en bewegen staan onder druk en vragen om landelijk beleid."