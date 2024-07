Rusland wil niet meedoen aan tweede vredesconferentie Oekraïne

Rusland is niet van plan mee te doen aan een tweede vredesconferentie over de oorlog in Oekraïne. Het land denkt dat een volgende conferentie opnieuw zal draaien om Oekraïense voorstellen en dat andere vredesinitiatieven worden genegeerd.

De plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, Michaïl Galoezin, heeft tegen staatspersbureau RIA Novosti gezegd dat "zulke conferenties onacceptabel" zijn en dat Rusland niet aan dergelijke bijeenkomsten deelneemt. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar de tweede vredesconferentie wordt gehouden.

De eerste conferentie vond half juni plaats in Zwitserland, op verzoek van Oekraïne. Het idee is om meer van deze bijeenkomsten te organiseren. Rusland was vorige maand niet uitgenodigd en wilde ook niet komen. China bleef weg omdat het vond dat Rusland ook moest komen. Er waren ongeveer honderd landen aanwezig, waarvan het merendeel de slotverklaring steunde.

Rusland heeft meermaals gezegd te willen onderhandelen over vrede. Het land wil wel alle bezette gebieden behouden, wat voor Oekraïne onbespreekbaar is. Kyiv wil alle bezette gebieden, waaronder de Krim, terug.