Media: defensieminister Israël gaat met Syrische collega praten

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz gaat volgens de Israëlische publieke omroep deze week in gesprek met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Asaad al-Shaibani. De twee hebben elkaar al gesproken om te komen tot een veiligheidsakkoord. Volgens de nieuwszender KAN ontmoeten ze elkaar binnenkort opnieuw op aandringen van de Amerikaanse gezant Thomas Barrack. Het gesprek zou vooral gaan over etnische spanningen in het zuiden van Syrië waar Israël zich militair mee bemoeit.

Al-Shaibani is een naaste medewerker van president Ahmed al-Shara. Die heeft al gezegd dat er met Israël "verregaande gesprekken" worden gevoerd over een veiligheidsakkoord. Al-Shara is uit op een wapenstilstandsovereenkomst.

Van een vredesakkoord kan geen sprake zijn want Israël houdt een deel van Syrië in de Golanhoogten bezet. Syrië heeft Israël nooit erkend en voerde oorlog met Israël in 1948, 1949, 1967 en 1973. Hun legers bestreden elkaar ook in 1982 in Libanon.