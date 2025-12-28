ECONOMIE
Als je maar één sport kiest, laat het tennis zijn

gezondheid
door Dirk Kruin
zondag, 28 december 2025 om 11:50
oudere man en oudere vrouw spelen tennis op een tennisbaan
Tennis is misschien wel de meest rendabele tijdsinvestering die je voor je gezondheid kunt doen. Het vergt geen dure apparatuur, is op bijna elke publieke baan te spelen en je kunt ermee doorgaan tot op hoge leeftijd.
Wat tennis onderscheidt van hardlopen of de sportschool, is de combinatie van intensief bewegen én sociaal contact. In de langlopende Copenhagen City Heart Study bleken tennissers gemiddeld 9,7 jaar langer te leven dan mensen met een zittende leefstijl – meer dan bij welke andere sport dan ook. De onderzoekers denken dat juist die sociale component, het spel met een tegenstander of partner, extra beschermt tegen hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden.
Ook internationale richtlijnen schuiven tennis naar voren als ideaal voorbeeld van “levenslange” lichaamsbeweging. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert volwassenen wekelijks minstens 150 minuten matig intensief of 75 minuten intensief te bewegen; een paar potjes tennis brengen je daar moeiteloos aan én trainen tegelijk kracht, coördinatie en reactievermogen. Zoals een coach in The Atlantic het samenvat: tennis is een sport “voor spelers van 3 tot 90 jaar”.
Dus als je maar één sport kiest, kies dan een racket, een bal en iemand aan de overkant van het net. De kans is groot dat je er niet alleen fitter, maar ook aantoonbaar langer van leeft.

