Geen aanhoudingen na ongeregeldheden Amsterdamse wijk Floradorp

Samenleving
door anp
zondag, 28 december 2025 om 12:29
anp281225051 1
AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft niemand aangehouden na de urenlange ongeregeldheden zaterdagavond in de Amsterdamse wijk Floradorp. Dat zegt een woordvoerder zondag. "We hebben in Floradorp inzet gedaan om de brandweer zo veilig mogelijk hun werk te laten doen", aldus de zegsvrouw.
In die buurt bekogelden mensen leden van de mobiele eenheid met vuurwerk en werden er op meerdere plekken, volgens de brandweer, "forse branden" gesticht. Daarbij werd afval en hout in brand gestoken en werd ook in ondergrondse afvalcontainers brand gesticht.
In de buurt bestaat grote onvrede over het verbieden van het traditionele jaarlijkse vreugdevuur tijdens de jaarwisseling. Eerder dit jaar deed burgemeester Femke Halsema het vreugdevuur in de ban. Er zijn volgens de gemeente te veel risico's voor de veiligheid en beheersbaarheid. Ook hebben zich in het verleden te vaak incidenten en brandgevaarlijke situaties in Floradorp voorgedaan.
