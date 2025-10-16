Als je na een training je spieren wil laten groeien, moet je dit vlees kiezen

Wie na een training zijn spieren wil laten groeien, kan beter kiezen voor mager vlees dan voor een vette hamburger. De hoeveelheid vet in vlees heeft namelijk een verrassend grote impact op hoe effectief je lichaam spiereiwitten aanmaakt.

Wetenschappers van de University of Illinois lieten zestien actieve volwassenen een zware krachttraining doen. Direct daarna kregen de deelnemers één van drie opties: mager varkensvlees met weinig vet, vet varkensvlees, of een koolhydraatrijk sportdrankje. Alle porties bevatten 20 gram eiwit, behalve het drankje dat als controlegroep diende. Vervolgens maten de onderzoekers vijf uur lang hoe snel het lichaam nieuwe spieren aanmaakte.

De winnaar: het magere varkensvlees. Dit zorgde voor de sterkste aanmaak van spiereiwit, veel beter dan het vette vlees met exact dezelfde hoeveelheid eiwit. Het vette vlees presteerde zelfs nauwelijks beter dan het koolhydraatdrankje zonder eiwitten

Hoe komt dit?

Het verschil zit hem in de snelheid waarmee de bouwstenen van eiwit in je bloed terechtkomen. Wanneer je vet vlees eet, vertraagt de hoge vethoeveelheid de lediging van je maag. Hierdoor komen aminozuren, vooral het belangrijke leucine, veel trager en in lagere concentraties in je bloedstroom. Bij mager vlees bereikten deze stoffen binnen anderhalf uur hun hoogtepunt, terwijl dit bij vet vlees meer dan twee uur duurde.

De onderzoekers ontdekten een direct verband tussen de piekwaarde van leucine en essentiële aminozuren in het bloed en de mate van spiergroei. Hoe sneller en hoger deze piek, hoe sterker de spieren reageerden. Voor sporters betekent dit dat de keuze voor mager vlees na een training een slimme zet is. Dezelfde 20 gram eiwit kan dus totaal verschillende effecten hebben, afhankelijk van hoeveel vet erbij zit.