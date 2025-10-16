ECONOMIE
Landelijke ophokplicht pluimvee vanwege vogelgriep

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 17:03
anp161025154 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Landbouw stelt per direct een landelijke ophok- en afschermplicht in voor pluimvee. Vorige week werd op een kippenboerderij in het Drentse Gasselternijveenschemond vogelgriep geconstateerd. Deskundigen hebben deze week geconstateerd dat het risico op vogelgriep is toegenomen. Daarom heeft het ministerie nu besloten dat pluimveehouders hun dieren binnen moeten houden.
De ophokplicht geldt zowel voor boerenbedrijven als hobbyisten die kippen houden. Ook de uitzondering voor tentoonstellingen van risicovogels wordt ingetrokken. De maatregel moet de kans op besmetting met vogelgriep zoveel mogelijk verkleinen. Het ministerie noemt de ophokplicht "een zware maatregel" voor commerciële bedrijven en hobbyhouders. Het ministerie zegt dat de ziekte "erg onvoorspelbaar" is en houdt daarom de situatie nauwlettend in de gaten.
In Gasselternijveenschemond zijn 71.000 kippen geruimd door de NVWA na de uitbraak. Ook mogen in een zone van 10 kilometer geen dieren worden vervoerd.
