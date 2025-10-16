Turkije stuurt reddingswerkers naar Gaza om lichamen te vinden

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Turkije heeft een team van 81 reddingswerkers naar de Gazastrook gestuurd. Een deel van hen moet gaan helpen met het vinden van de lichamen van gijzelaars die nog onder het puin van de door Israël gebombardeerde gebouwen liggen.

Volgens de Turkse rampendienst AFAD zijn de teams al aangekomen in Gaza. Ze zullen ook helpen met het leveren van humanitaire hulp en toezien op het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël. Onderdeel van het bestand is dat Hamas alle overleden gijzelaars overdraagt aan Israël. Maar volgens de Palestijnse beweging ligt een deel onder het puin en kost het veel tijd en moeite om die overblijfselen te vinden. Hamas vroeg daarom al om internationale hulp.

AFAD heeft in de nasleep van de verwoestende aardbevingen van februari 2023 veel ervaring opgedaan met het bergen van lichamen tussen ingestorte gebouwen. Destijds stierven meer dan 50.000 mensen in het zuidoosten van Turkije en over de grens in Syrië.