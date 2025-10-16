ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turkije stuurt reddingswerkers naar Gaza om lichamen te vinden

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 18:17
anp161025163 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - Turkije heeft een team van 81 reddingswerkers naar de Gazastrook gestuurd. Een deel van hen moet gaan helpen met het vinden van de lichamen van gijzelaars die nog onder het puin van de door Israël gebombardeerde gebouwen liggen.
Volgens de Turkse rampendienst AFAD zijn de teams al aangekomen in Gaza. Ze zullen ook helpen met het leveren van humanitaire hulp en toezien op het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël. Onderdeel van het bestand is dat Hamas alle overleden gijzelaars overdraagt aan Israël. Maar volgens de Palestijnse beweging ligt een deel onder het puin en kost het veel tijd en moeite om die overblijfselen te vinden. Hamas vroeg daarom al om internationale hulp.
AFAD heeft in de nasleep van de verwoestende aardbevingen van februari 2023 veel ervaring opgedaan met het bergen van lichamen tussen ingestorte gebouwen. Destijds stierven meer dan 50.000 mensen in het zuidoosten van Turkije en over de grens in Syrië.
loading

POPULAIR NIEUWS

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

shutterstock_2416957973

De perfecte friet maak je zo (het zit hem allemaal in zetmeel)

ANP-327894097

Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

jasperart 2023 05 14 100534 1 upscaled

Een narcist is een emmer met gaten

ANP-465999607

Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

shutterstock_2396066543

Doorrekeningen: Geert Wilders gunt ons allemaal een eigen butler

Loading