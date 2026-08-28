Ambulance op zonne-energie werkt goed, meldt universiteit

EINDHOVEN (ANP) - Een ambulance op zonne-energie, die door studenten in Eindhoven is ontwikkeld, werkt volgens hun universiteit goed. De wagen, die vorige maand werd gepresenteerd, is onlangs getest in een afgelegen gebied in het westen van Kenia. De studenten werkten daarbij samen met hulporganisatie Amref.

De ambulance, die de naam Stella Juva heeft gekregen, is eigenlijk een mobiele kliniek. Aan boord zijn onder meer een defibrillator tegen hartstilstanden, een röntgenapparaat, een echo-apparaat en koeling voor vaccins. Die verbruiken samen minder energie dan de zonnepanelen op het dak opwekken, heeft Solar Team Eindhoven berekend. "Daarmee laat Stella Juva zien volledig zelfstandig te kunnen functioneren, zonder afhankelijk te zijn van een elektriciteitsnet of brandstof", aldus de studenten. Volgens de ontwikkelaars kan de ambulance in twee dagen tijd ongeveer tweehonderd mensen helpen.

De Stella Juva rijdt ook op de zonne-energie van de panelen, en gebruikt dus geen brandstof. Op een zonnige dag en op een verharde weg zou de ambulance een bereik van 715 kilometer kunnen hebben, zeggen de bouwers.

Solar Team Eindhoven, dat de mobiele kliniek heeft ontwikkeld, deed in het verleden mee aan de World Solar Challenge. Dat is een race met zonneauto's van Noord- naar Zuid-Australië, een afstand van ruim 3000 kilometer dwars door het uitgestrekte binnenland. Met een andere zonneauto reed het studententeam ruim 1000 kilometer door Marokko en de Sahara.