B&B Vol Liefde-Timothy lijkt steenrijk: waar komt zijn geld vandaan?

Kaviaar, feestjes en het goede leven op Ibiza: B&B Vol Liefde-deelnemer Timothy Draaijer komt bepaald niet over alsof hij ieder dubbeltje hoeft om te draaien. Maar waar verdient de 40-jarige ondernemer zijn geld eigenlijk mee? En hoe zit het met de opvallende verhalen over zijn verleden?

Timothy woont inmiddels dertien jaar op Ibiza en heeft daar volgens RTL verschillende ondernemingen opgezet. Hij runde jarenlang een B&B en een guesthouse en heeft zijn B&B inmiddels verkocht. Tegenwoordig heeft hij meerdere foodtrucks en runt hij de Hollandse snackbar en kroeg PATATTAS Amsterdam Ibiza. Ook werkt hij aan Don Caviar Ibiza, een nieuw concept rond kaviaar, inclusief een pand dat hij wil verhuren.

Een ‘mannenbordeel’?

Opmerkelijk is een onderneming die Timothy vóór zijn Ibiza-bestaan zou hebben gehad. Een goede vriendin van hem vertelde aan weekblad Story dat Timothy in Nederland een uitzendbureau voor gigolo’s runde. Zij omschreef dat als 'een soort mannenbordeel'. Volgens haar heeft Timothy die onderneming later verkocht.

Dat klinkt spannend, maar er is geen reden om daar zonder meer een illegaal bordeel van te maken. De beschikbare bronnen spreken enkel over een legaal gigolo-uitzendbureau.

Wel een rechtszaak om geld

Helemaal rimpelloos is Timothy's zakelijke verleden niet. Volgens Privé, dat gerechtelijke stukken inzag, bepaalde een rechtbank op Ibiza in 2024 dat hij 10.000 euro achterstallige huur plus rente moest betalen. Ook werd zijn huurcontract ontbonden. Andere verwijten van de verhuurder, zoals het commercieel gebruiken en via Airbnb verhuren van de woning, konden volgens de aangehaalde stukken niet voldoende worden bewezen.

Daarnaast vertelde een voormalige B&B-gast aan Story dat zij na een boeking 700 euro zou zijn kwijtgeraakt. Ook voormalige uitbaters van de B&B zeggen financieel te zijn benadeeld. Timothy bestrijdt die aantijgingen en stelt dat boekingen en betalingen bij de overdracht correct zijn afgehandeld.

Kortom: achter Timothy's flamboyante Ibiza-leven schuilt een lange reeks ondernemingen, van gigolo’s en B&B’s tot patat en kaviaar. Er zijn financiële conflicten en beschuldigingen bekend, maar geen hele ernstige zaken.