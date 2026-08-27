Zomergriep: opvallend veel mensen starten nieuwe werkjaar met buikklachten, koorts, hoesten en keelpijn. Hoe kan dat?

Net terug van een paar weken Kroatië, Spanje of Italië en meteen ziek . Het overkomt deze zomer opvallend veel Nederlanders. Huisartsen zien continu patiënten die met keelpijn , koorts, spierpijn of buikgriep hun spreekuur binnenlopen. “De afgelopen zes weken dagelijks”, vertelt een huisarts uit Zevenaar.

Hoesten, keelpijn, een koortsig gevoel, extreme vermoeidheid, spierpijn: het zijn klachten die je eigenlijk pas verwacht in het griepseizoen, tussen december en maart. Toch melden meerdere huisartsen dat ze er deze zomer al veel te vroeg mee te maken kregen.

Ongebruikelijk

Huisarts Bas Moen, met een praktijk in Doorwerth, zag de hele zomer door veel infectieziekten voorbijkomen. “Ik heb de hele zomer vrij veel mensen met infectieziekten gezien”, vertelt hij tegen de Gelderlander. “En dat is wat ongebruikelijk.” Het ging bij hem vooral om luchtweginfecties. “Ik vond het opvallend.” Gelukkig bleef de ernst van de ziektes beperkt.

De infecties tot nu toe zijn allemaal uit buitenlandse vakanties

Niet alleen patiënten hadden er last van; ook huisarts Bart Timmers uit ’s-Heerenberg ontkwam er niet aan. Hij zag de laatste weken opvallend veel patiënten met een zomergriepje en kwam begin juli zelf ook ziek terug van vakantie . Zijn patiënten kwamen met een herkenbaar rijtje klachten binnen: “Veel hoesten, keelpijn, ook wel griepachtige beelden met koorts en spierpijn.”

Aanhoudende stroom patiënten

De meest opvallende cijfers komen van huisarts Edwin Brugman uit Zevenaar. Hij zag wekenlang vrijwel iedere dag wel iemand die ziek terugkwam van vakantie. “De afgelopen zes weken dagelijks”, zegt hij. Bij hem gaat het vooral om buikgriep en keelpijn.

Het ziekteverzuim is na de vakantie altijd veel hoger

En de bron is voor hem duidelijk: “De infecties tot nu toe zijn allemaal uit buitenlandse vakanties.” Vooral vakantiegangers die terugkwamen uit Turkije, Spanje, Frankrijk en Italië meldden zich bij hem. Op zich vindt hij het niet heel vreemd dat mensen ziek terugkeren van een buitenlandse vakantie, maar de aanhoudende stroom patiënten valt hem wel op.

Niet overal hetzelfde beeld

Trek je de conclusie dat heel Nederland ziek terugkomt van vakantie, dan ga je te snel. Diverse huisartsen in Nijmegen en Winterswijk laten juist weten dat hen de laatste weken niets bijzonders is opgevallen. Het beeld verschilt dus flink per regio en per praktijk.

Dat mensen na hun vakantie ziek worden, is volgens arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare een patroon dat ze eigenlijk elk jaar zien. “Het ziekteverzuim is na de vakantie altijd veel hoger”, zegt een woordvoerder. “Dat kan met griep te maken hebben.” Ook stress door de terugkeer naar het werk speelt volgens de arbodiensten een rol.

Zorgwekkend hoog verzuimpercentage

Opvallend is dat het verzuim ook al vlak vóór de vakantieperiode hoog lag: in juli noteerden de arbodiensten een ‘zorgwekkend hoog’ verzuimpercentage, het hoogste in jaren. Eind juni waren bovendien het rhinovirus (verantwoordelijk voor verkoudheid) en het virus HPIV-3 (dat luchtweginfecties veroorzaakt) al in opmars.