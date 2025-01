Amsterdam UMC: ondanks harde wind weinig mensen met oogletsel

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal mensen dat oogletsel heeft opgelopen door vuurwerk valt mee, laat Amsterdam UMC weten. Het academische ziekenhuis in de hoofdstad hield er door de harde wind rekening mee dat veel mensen kruit in hun ogen zouden krijgen, "maar dat viel eigenlijk wel mee".

Op de spoedeisende hulp van het oude ziekenhuis AMC zijn in de nieuwjaarsnacht dertig patiënten behandeld. Dat is vergelijkbaar met de nacht van 31 december op 1 januari vorig jaar. Het is niet bekend in welke plaatsen de mensen gewond zijn geraakt.

Van de dertig binnengekomen patiënten hadden vijf ernstig letsel. Wat hen precies is overkomen, weet het ziekenhuis niet. De andere vijftien waren hard gevallen door drank of drugs. De verwondingen van de tien anderen hadden niets te maken met oud en nieuw.