Amsterdam UMC: Plasterk niet enige uitvinder in patentenkwestie

AMSTERDAM (ANP) - Een universitair onderzoeker van het Amsterdam UMC moet als mede-uitvinder worden toegevoegd aan de patentaanvragen voor kankertherapieën van Ronald Plasterk. Dat stelt het academische ziekenhuis na onderzoek naar de patentenkwestie, die Plasterk het premierschap kostte en waarover NRC meermaals heeft bericht.

Het ziekenhuis heeft vastgesteld dat het "uitvinderschap niet uitsluitend toebehoort aan Ronald Plasterk". Het gaat om meerdere patentaanvragen en een reeds toegekend patent. Universitair onderzoeker Jan Koster is volgens het ziekenhuis mede-uitvinder. Plasterk werkte met hem samen toen hij een aantal jaar geleden onderzoek deed bij het Amsterdam UMC.

"Voor het onderzoek werden alle betrokkenen en externe specialisten geraadpleegd en werd de mailcorrespondentie tussen Plasterk en Koster bekeken", zegt het Amsterdam UMC in een verklaring.

Reactie

De patentaanvragen brachten Plasterk miljoenen op via zijn bedrijf Frame Therapeutics, dat hij in 2022 verkocht aan het Duitse CureVac. Het Amsterdam UMC stond daarbij buitenspel. Het ziekenhuis heeft nu CureVac als eigenaar van de (aangevraagde) patenten benaderd om het uitvinderschap recht te zetten.

Plasterk noemde eerdere berichtgeving van NRC onwaar. In reactie op het laatste artikel zegt Plasterk tegen de krant dat het Amsterdam UMC hem vijf jaar lang heeft verteld dat hij terecht de enige uitvinder was. Koster had volgens Plasterk een uitvoerende rol en geen uitvindersrol. Als het ziekenhuis dat nu anders ziet, moet het zich wenden tot CureVac, meent de oud-informateur en voormalig PvdA-minister.

Na de beschuldiging dat Plasterk zich met publiek onderzoeksgeld zou hebben verrijkt, trok hij zich eerder dit jaar terug als premierskandidaat. PVV-leider Geert Wilders kwam vervolgens bij Dick Schoof uit als premier.