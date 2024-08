Sprong in klassement blijft uit voor golfster Van Dam

GUYANCOURT (ANP) - Golfster Anne van Dam heeft zich op de tweede dag van het olympisch toernooi nauwelijks kunnen verbeteren. De geboren Arnhemse ging rond in 74 slagen (+2) en staat met een totaalscore van +5 op een gedeelde 40e plaats.

Woensdag startte Van Dam met 75 slagen (+3), waardoor ze al vrijwel kansloos was voor een medaille. Vooraf sprak ze nog de ambitie uit om een plak te winnen op de banen van Le Golf National.

De Française Céline Boutier verspeelde haar leidende positie. Woensdag ging ze nog rond in 65 slagen, een dag later zakte ze weg in het klassement met 76 slagen. Zij staat nu op -3. De nieuwe koploper is de Zwitserse Morgane Metraux (-8).