ANWB voert testvluchten uit met medische drones in drie landen

DEN HAAG (ANP) - De ANWB heeft samen met Oostenrijkse en Zwitserse mobiliteitsclubs "met succes" vluchten met medische drones uitgevoerd in drie landen tegelijkertijd, bestuurd vanuit Den Haag. De vluchten zijn volgens de ANWB "een belangrijke stap in het onderzoek naar de haalbaarheid van een Europese medische drone-operatie".

Een drone vloog in een testgebied in Valkenburg (Zuid-Holland), een in een gebied in de bossen van Oostenrijk en een drone vloog in Zwitserland van het ziekenhuis in Estavayer naar het ziekenhuis in Payerne, twee stadjes op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van Bern. "Vliegen met een drone buiten je zicht is al uitdagend, laat staan vanuit één locatie vliegen in drie landen tegelijk", zegt Simon Prent, manager van ANWB Medical Drones. "Deze baanbrekende testvluchten tonen niet alleen de technische haalbaarheid aan, maar ook de mogelijkheid om levens te redden met snelle medische leveringen via drones."

Met drones kunnen medische benodigdheden zoals bloed, medicijnen en apparatuur snel naar afgelegen of moeilijk bereikbare gebieden worden gebracht, waardoor de reactietijd in noodsituaties korter is. "Nu aangetoond is dat drones internationaal kunnen vliegen, ontstaat de mogelijkheid om een groter netwerk van drones op te bouwen. Zo'n netwerk maakt dronevluchten kostenefficiënter en biedt een innovatieve oplossing voor medisch transport", aldus de ANWB.