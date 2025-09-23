Arbodiensten: werkenden in 5 jaar tijd veel vaker ziek om stress

SON (ANP) - Nederlandse werknemers hebben zich de afgelopen vijf jaar veel vaker ziek gemeld door stressgerelateerde klachten. Het verzuim door stress is de afgelopen vijf jaar met 36 procent gegroeid, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Een op de vier verzuimdagen heeft inmiddels te maken met stress en de duur hiervan stijgt elk jaar.

Tussen juli 2024 en juni 2025 nam het ziekteverzuim door stress toe met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder, komt naar voren uit de jaarcijfers. Werknemers die hierdoor uitvallen, zijn gemiddeld 36 weken niet of niet volledig inzetbaar. Bij een burn-out is dit met tien maanden nog langer. Het totale gemiddelde verzuim is licht gestegen, van 4,7 procent naar 4,8 procent.

Stressgerelateerd verzuim is volgens de arbodiensten een groot maatschappelijk probleem dat de persoon zelf, organisaties en de samenleving raakt. Werkgevers kunnen volgens hen steun bieden met flexibele werktijden en professionele hulp faciliteren. Werknemers moeten hun klachten op tijd kenbaar maken en ze niet erger laten worden.

De zorg

Stressklachten hebben vaak allerlei oorzaken, aldus de arbodiensten. Vrouwen en parttimers melden zich relatief meer dagen ziek met zulke klachten dan mannen en fulltimewerkenden. De levensfase, persoonlijkheidskenmerken en privésituaties, zoals mantelzorg of een scheiding, spelen ook mee. Maatschappelijke trends vergroten de druk op werkenden verder, bijvoorbeeld de druk om altijd 'aan' te staan, personeelskrapte en technologische veranderingen.

Van alle sectoren is het stressverzuim het hoogst in de zorg. Grote organisaties kampen gemiddeld met meer stressgerelateerd verzuim dan mkb-bedrijven. Wel is de impact voor kleine ondernemers vaak meer voelbaar, melden de arbodiensten.