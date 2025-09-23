ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland te duur: Corendon breidt flink uit op Duitse luchthavens

Economie
door Redactie
dinsdag, 23 september 2025 om 8:18
bijgewerkt om dinsdag, 23 september 2025 om 8:51
anp230925066 1
Reisorganisatie Corendon gaat flink uitbreiden op de luchthavens van Düsseldorf en Keulen/Bonn. Volgens de touroperator wordt daarmee ingespeeld op de trend dat steeds meer Nederlanders kiezen voor vertrek naar vakanties vanuit Duitsland omdat het goedkoper is en die luchthavens goed bereikbaar zijn.
Düsseldorf moet zelfs de grootste luchthaven worden voor Corendon. De reisorganisatie zegt dat in de afgelopen vijf jaar het aantal Nederlanders dat via Düsseldorf vliegt met ruim 40 procent is toegenomen.
Corendon gaat nu vanaf april volgend jaar via die luchthavens pakketreizen aanbieden naar populaire zonbestemmingen zoals Turkije, Egypte en Griekenland. Volgens Corendon worden volgend jaar naar verwachting ruim 1,2 miljoen passagiers vervoerd via die Duitse vliegvelden.
De Duitse uitbreiding komt bovenop het bestaande aanbod in Nederland en België. Corendon blijft vliegen vanaf Schiphol, Brussel en in mindere mate Groningen.

Lees ook

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuigDit zijn de slechtste buren in een vliegtuig
KLM, EasyJet en Ryanair in top 5 slechtste luchtvaartmaatschappijen EuropaKLM, EasyJet en Ryanair in top 5 slechtste luchtvaartmaatschappijen Europa
Slecht nieuws voor vliegreizigers: EU komt met nieuwe regels voor vertraagde vluchten, teken nu het burgerinitiatiefSlecht nieuws voor vliegreizigers: EU komt met nieuwe regels voor vertraagde vluchten, teken nu het burgerinitiatief
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

anp220925122 1

Gaat Mona Keijzer (BBB) zorgen voor een derde kabinetsval?

ANP-427441954

De hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis C

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading