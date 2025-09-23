Nederland te duur: Corendon breidt flink uit op Duitse luchthavens

Reisorganisatie Corendon gaat flink uitbreiden op de luchthavens van Düsseldorf en Keulen/Bonn. Volgens de touroperator wordt daarmee ingespeeld op de trend dat steeds meer Nederlanders kiezen voor vertrek naar vakanties vanuit Duitsland omdat het goedkoper is en die luchthavens goed bereikbaar zijn.

Düsseldorf moet zelfs de grootste luchthaven worden voor Corendon. De reisorganisatie zegt dat in de afgelopen vijf jaar het aantal Nederlanders dat via Düsseldorf vliegt met ruim 40 procent is toegenomen.

Corendon gaat nu vanaf april volgend jaar via die luchthavens pakketreizen aanbieden naar populaire zonbestemmingen zoals Turkije, Egypte en Griekenland. Volgens Corendon worden volgend jaar naar verwachting ruim 1,2 miljoen passagiers vervoerd via die Duitse vliegvelden.

De Duitse uitbreiding komt bovenop het bestaande aanbod in Nederland en België. Corendon blijft vliegen vanaf Schiphol, Brussel en in mindere mate Groningen.