Artsenorganisatie vreest 'mokerslag' door bezuinigingen op zorg

gezondheid
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 10:47
anp231025112 1
AMSTERDAM (ANP) - De maatregelen die veel politieke partijen willen nemen om de zorgkosten minder snel te laten stijgen, leiden onder artsen en patiënten tot grote zorgen. "De lijst met pijnlijke ingrepen is bijna oneindig en een mokerslag voor de toegankelijkheid van de zorg", schrijft de organisatie Dokters van de Wereld donderdag in een "noodkreet" aan politieke leiders.
Dokters van de Wereld stelt dat gezondheidsverschillen dreigen "te exploderen" door alle bezuinigingsplannen. Ook een reeks patiëntenorganisaties noemt de plannen "onacceptabel".
Door vergrijzing en nieuwe medische technologie stijgen de zorgkosten. Veel partijen willen bezuinigen om die stijging te dempen. De afgelopen dagen ging het in de campagne veel over het "bevriezen" van het basispakket. Onder meer VVD, D66 en JA21 kiezen daarvoor. Nadat hier kritiek op kwam, benadrukten ze dat het om de kosten gaat. Nieuwe medicijnen mogen van de partijen nog wel in het basispakket, mits minder effectieve zorg eruit wordt gehaald.
