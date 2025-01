'Behoorlijk druk' op spoedeisende hulp HagaZiekenhuis in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis in Den Haag was het tijdens de nieuwjaarsnacht "behoorlijk druk". Het ziekenhuis laat weten dat er twaalf mensen zijn binnengebracht nadat ze gewond waren geraakt door vuurwerk. Acht van hen waren jonger dan 18. Acht mensen hadden medische hulp nodig omdat ze te veel drank of drugs hadden genuttigd. Vier patiënten waren slachtoffer van geweld.

Het HagaZiekenhuis heeft ook een vestiging in Zoetermeer, het voormalige LangeLand Ziekenhuis. Daar verliep de nacht "normaal tot druk". Er waren drie vuurwerkslachtoffers, onder wie een kind. Vier mensen hadden te veel drugs of alcohol op, en een patiënt was gewond geraakt door geweld.