Biotechbedrijf MimeCure haalt 3 miljoen euro op voor longmedicijn

EELDE (ANP) - Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft een investering van 3 miljoen euro opgehaald. Met het geld wil het bedrijf de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel tegen chronische longziekten versnellen. De investeringsronde werd geleid door investeringsmaatschappij Addington Investment Group en ondersteund door mede-investeerder Apsara Investments.

MimeCure richt zich op therapieën die het lichaam ondersteunen bij het herstel van beschadigd longweefsel, door gebruik te maken van lichaamseigen mechanismen, in plaats van alleen het afremmen van verdere schade. Het bedrijf is voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen en heeft sterke banden met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

De financiering stelt het bedrijf in staat om de preklinische onderzoeksfase van het geneesmiddel versneld af te ronden en te starten met de voorbereidingen voor de eerste klinische studies in mensen, die naar verwachting eind 2027 van start gaan. Voor deze klinische fase is in totaal 8 tot 9 miljoen euro nodig.

COPD

Het medicijn, dat via inhalatie wordt toegediend, richt zich in eerste instantie op longfibrose (IPF), een ernstige en ongeneeslijke longaandoening waarbij gezond longweefsel onomkeerbaar wordt vervangen door littekenweefsel. Dat leidt tot toenemende benauwdheid en uiteindelijk ademhalingsfalen. Wereldwijd lijden naar schatting 2,5 miljoen mensen aan longfibrose en jaarlijks overlijden ongeveer een half miljoen mensen aan deze ziekte.

Naast longfibrose onderzoekt MimeCure ook de toepasbaarheid van deze therapie voor andere chronische longziekten, waaronder COPD. COPD is de derde doodsoorzaak ter wereld en ook voor deze ziekte bestaan momenteel geen therapieën die verloren longweefsel herstellen.

MimeCure ontving eerder al subsidies van onder meer het Longfonds en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ook werd ruim 600.000 euro opgehaald bij investeerder Pharma Connect Capital.