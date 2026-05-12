Einde Mexicaans schooljaar toch niet vervroegd om WK

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 2:47
MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Mexico ziet af van het plan om het schooljaar eerder te beëindigen in verband met het WK voetbal deze zomer. Vorige week maakte het ministerie van Onderwijs bekend dat het overwoog de schoolvakantie veertig dagen eerder te laten beginnen.
Reden voor het plan voor de vervroegde vakantie was zowel het voetbaltoernooi als hittegolven in meerdere staten. Het voorstel stuitte op verzet van verschillende staatsoverheden. Ook het bedrijfsleven en veel ouders waren erop tegen, vanwege hun zorgen over de beschikbaarheid van kinderopvang en de kosten daarvan.
Mexico organiseert het wereldkampioenschap voetbal samen met de Verenigde Staten en Canada. Het WK begint op 11 juni in Mexico-Stad met de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika.
