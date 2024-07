Blauwalg in zwemwater kan met warme weer snel toenemen

Met meer warme en zonnige dagen in het verschiet, neemt ook de kans op blauwalg op steeds meer plekken in het land toe. Volgens de Unie van Waterschappen valt het aantal meldingen tot nu toe mee, maar door een combinatie van zonlicht, hoge temperaturen en weinig doorstroming kan dat snel veranderen.

Blauwalg komt van nature voor in waterbodems en kan onder de juiste omstandigheden gaan bloeien en een blauwgroene drijflaag vormen. Daarin ontstaan giftige stoffen waar mensen en dieren last van kunnen krijgen. Klachten variëren van huid- en oogirritaties en maag- en darmklachten tot leverschade, ademhalingsproblemen en zelfs verlammingsverschijnselen.

Tot vorige week waren er door aanhoudend nat weer nog weinig waarschuwingen voor blauwalg in zwemwateren. Door de grote hoeveelheid regen waren veel wateren meer in beweging dan vaak in de zomer het geval is. De Unie van Waterschappen sprak toen van "een dip in de cijfers". Nu het droog en warm is en dit weer de komende dagen aanhoudt, is de verwachting dat de bacterie hiervan profiteert. "Nu valt het nog mee, maar dat kan snel omslaan", zegt een woordvoerder. Het advies is om de website zwemwater.nl in de gaten te houden en te kijken op informatieborden die langs de waterkant staan.

In het hele land zijn zo'n 750 officiële zwemplekken. Voor 67 locaties is een waarschuwing afgegeven, op 53 plekken geldt momenteel een negatief zwemadvies. Dit kan te maken hebben met blauwalg, maar bijvoorbeeld ook met verontreiniging door PFAS of omdat er Japanse kruiskwallen zitten. De meeste zwemlocaties waar de zwemwaterkwaliteit niet in orde is, liggen in Zuid-Holland en Noord-Holland, gevolgd door Friesland en Groningen.